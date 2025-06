„Eurotrash“: Ein explosives Mutter-Sohn-Drama

Die Premiere ist im Stadttheater in Gmunden im Rahmen der Salzkammergut Festwochen, im Herbst ist es dann in den Kammerspielen in Linz zu sehen – das sind zwei völlig unterschiedliche Räume. Wie gehen Sie vor?

Es gibt zwei Fassungen. Ich inszeniere das erste Mal in Gmunden – ein wunderschönes Theater. Und im Herbst werden wir für die Wiederaufnahme in den Kammerspielen noch einmal intensiv proben. Es wird von manchen Dingen Veränderungen geben. Das heißt nicht, dass die Gmundner Fassung abgespeckt ist. Aber ein Bühnenraum verändert etwas – Theater lebt Dynamik.