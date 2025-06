Greiner-Chefin über Kostendruck und Frauenquoten

Spezialist für Kunststoff und Schaumstoff, 107 Standorte in 31 Ländern, etwas mehr als 10.000 Mitarbeiter weltweit, die Zentrale in Kremsmünster in Oberösterreich – das alles steht auf der Visitenkarte der Greiner AG, die bei Verpackungen für Lebensmittel genauso gefragt ist wie im Bereich der Medizintechnik oder als Zulieferer der Auto- und Luftfahrtindustrie.