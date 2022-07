So haben Langfinger im Freibad keine Chance

Jetzt, wo die ganze Stadt wieder in die Bäder stürmt oder Abkühlung am Wasser sucht, haben auch die Langfinger wieder Hochsaison. Wie eine aktuelle Studie unter 1000 Personen des Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV) zeigt, wurde bereits jede sechste Person im Laufe ihres Lebens einmal am Badeplatz bestohlen.