Hitze-Woche als Nagelprobe für unsere Freibäder

Mit den hohen Temperaturen steigt auch das Aggressionspotenzial. Das führt auch in den Freibädern, die eigentlich der Erholung dienen sollten, oftmals zu angespannten Situationen. In Berlin eskalierte letzte Woche eine harmlose Wasserpistolen-Spritzerei. Rund 100 erwachsene Männer droschen daraufhin wütend aufeinander ein. Auch in Österreich kann es zu ähnlichen Szenen kommen, wie es Blick auf die Vorfallsstatistik der Wiener Bäder zeigt.