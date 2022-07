Straßen gesperrt, Langalmtal abgeschnitten

Aufgrund der Vermurungen und der Gefährdungssituation wurden die Bad Kleinkirchheimer Straße (B 88) ab St. Peter bis Bad Kleinkirchheim/Bach und die Millstätter Straße (B 98) zwischen Döbriach und Untertweng für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperre der Millstätter Straße (B98) konnte aufgehoben werden. An der Erreichbarkeit von Kaning wird derzeit fieberhaft gearbeitet. Die Kaninger Straße soll am Nachmittag einspurig passierbar sein. Auch Verklausungen im Bereich des Riegerbaches werden nach und nach entfernt, damit der Bach wieder leistungsfähig ist. In der Waldwegsiedlung in Döbriach wurde ein zusätzlicher Hochwasserschutz angefordert.