Feuergefahr und Fluten: Wetteralarm im ganzen Land

Starkregen, wie es ihn seit 1946 nicht mehr gegeben hatte, sorgte in der Nacht auf Mittwoch für Weltuntergangsstimmung im Gegendtal und am Ossiacher See in Kärnten. Kleine Bäche schwollen zu einem Tsunami an und rissen Bäume, Felsbrocken, ja ganze Hänge mit sich. In den Gemeinden Arriach und Treffen wurde Zivilschutzalarm ausgelöst.