Es wird warm: Sommer soll diese Woche wiederkehren

Der Juli war ja etwas kühler ausgefallen als im langjährigen Mittel, wobei Anfang Juli in St. Andrä im Lavanttal heiße 38 gemessen wurden, in Ferlach 37,8 Grad. In Klagenfurt und Ferlach wurden mit 15 beziehungsweise 19 heißen Tagen am Stück neue Rekorde aufgestellt, wie der Wetterdienst Ubimet beobachtet hat. Dann sorgten aber Tiefdruckgebiete für unbeständiges Wetter.