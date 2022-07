Spanische Ministerin: „Können keine Opfer bringen“

Die dortige Regierung könne den Vorschlag der EU-Kommission überhaupt nicht akzeptieren, weil dieser „unhaltbar“ sei. Das sagte Galamba am Donnerstag im Gespräch mit der Zeitung „Público“. Polen hält an den eigenen Notfallplänen fest, die Gasspeicher sind zu 98 Prozent gefüllt. In Spanien berichtete eine Zeitung bereits von einer „iberischen Front“ gegen die Pläne der Brüsseler Behörde.