Gas-Stopp: Verbrauch müsste um ein Viertel sinken

Kritik an Maßnahmen in NÖ

Kritisch sieht IHS-Chef Klaus Neusser den von der niederösterreichischen Landesregierung vorgestellten Strompreisrabatt. „Ich wohne in Niederösterreich und freue mich, dass auch ich in den Genuss dieses Deckels komme. Sie sehen daran schon, wie sozial treffsicher die Maßnahme ist“, meinte er sarkastisch. Vielen privaten Haushalten sei außerdem nicht klar, dass es sich bei der Maßnahme eben nicht um einen „Preisdeckel“ handle, warnte zudem Ökonom Reiter. Nur eine relativ kleine Strommenge werde subventioniert, darüber hinaus verbrauchter Strom könne aber sehr teuer werden.