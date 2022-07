EU-Kommission will im Notfall Sparzwang für Gas

Einheitliche Regeln gibt es zum Teil schon

Für den Fall einer Gasnotlage gibt es bereits einheitliche Regeln in der EU, die in der sogenannten SoS-Verordnung verankert sind. Diese regelt beispielsweise, welche Kunden und Kundinnen in einem Ernstfall noch mit Gas versorgt werden sollen. Haushalte und essenzielle soziale Dienste werden dabei als geschützte Verbraucher behandelt. Ihnen dürfen die Mitgliedsstaaten Vorrang einräumen. Die Industrie gilt derzeit wiederum nicht als besonders schützenswert, ihre Versorgung würde daher im absoluten Notfall eingestellt werden.