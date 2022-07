Waldbrandschäden in EU schon jetzt höher als 2021

Situation in Frankreich und Portugal entspannt sich

In den vergangenen Tagen loderten vor allem heftige Brände auf Tausenden von Hektar in Frankreich und Spanien. Dort hat sich die Situation zuletzt beruhigt (siehe Video oben). An der französischen Atlantikküste wurden nur in einer Woche über 20.600 Hektar Land zerstört. Am Mittwochvormittag gab es in verschiedenen Teilen Portugals 25 größere und kleinere Waldbrände, die von insgesamt gut 1200 Einsatzkräften bekämpft wurden