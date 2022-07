Temperaturen bleiben bis Dienstag auf über 30 Grad

Montags gerät der Ostalpenraum abermals in eine subtropische Südwestströmung. Damit steigen die Temperaturen in ganz Österreich in tiefen Lagen erneut deutlich über 30 Grad. Am Vormittag nimmt die Gewitterneigung im Westen zu und breitet sich bis in das Salzkammergut und Oberkärnten aus. Am Alpenostrand lebt der heiße Wind aus Südost spürbar auf.