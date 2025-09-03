Österreichs Hochschulen erleben Rekordzuwachs

Das Liniendiagramm zeigt die Zahl der ordentlichen Studierenden an öffentlichen Universitäten in Österreich im Wintersemester von 2000/01 bis 2024/25. Nach einem Rückgang auf 182.805 Studierende nach der Einführung von Studiengebühren stieg die Zahl bis 2016/17 auf einen Höchstwert von 280.783 und liegt zuletzt bei 264.927. Quelle: Statistik Austria.