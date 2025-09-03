Erneut Real-Legende bei Leverkusen im Gespräch

Wie Alonso, mit dem der Bundesligist 2024 das Double geholt hatte, würde auch Raul bereits Trainererfahrung mitbringen. Der ehemalige Stürmer trainierte sechs Jahre lang die zweite Mannschaft der Katalanen, seit drei Tagen ist er arbeitslos. Auch die Bundesliga wäre für Raul kein Neuland, von 2010 bis 2012 kickte der Spanier im Trikot von Schalke 04. Neben Raul wurden außerdem Marco Rose und Edin Terzic als Kandidaten für den Trainerposten genannt.