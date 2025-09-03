Vorteilswelt
Trainer gesucht!

Erneut Real-Legende bei Leverkusen im Gespräch

Bundesliga
03.09.2025 13:21
Wer übernimmt in der BayArena?
Wer übernimmt in der BayArena?

Übernimmt nach Xabi Alonso erneut eine Real-Legende bei Bayer Leverkusen? Spanischen Medienberichten zufolge sollen die Bosse des Werkklubs Gespräche mit Ex-Superstar Raul führen.

Wie „Marca" und „Mundo Deportivo" schreiben, zähle der Madrilene zur Liste potenzieller Nachfolger für Erik ten Hag. Leverkusen hatte den Niederländer am Montag nach nur zwei Spieltagen entlassen. 

Raul soll bei Bayer Leverkusen im Gespräch sein.
Raul soll bei Bayer Leverkusen im Gespräch sein.

Wie Alonso, mit dem der Bundesligist 2024 das Double geholt hatte, würde auch Raul bereits Trainererfahrung mitbringen. Der ehemalige Stürmer trainierte sechs Jahre lang die zweite Mannschaft der Katalanen, seit drei Tagen ist er arbeitslos. Auch die Bundesliga wäre für Raul kein Neuland, von 2010 bis 2012 kickte der Spanier im Trikot von Schalke 04. Neben Raul wurden außerdem Marco Rose und Edin Terzic als Kandidaten für den Trainerposten genannt. 

Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
