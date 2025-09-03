Bande stahl Baumaschinen um eine Million Euro

Auf der Flucht gefasst

Nach einem Baggerdiebstahl in Strögen, Bezirk Horn, war Schluss. Das Fluchtfahrzeug wurde in Tschechien gestoppt. Vier Polen konnten verhaftet werden. Ein weiteres Bandenmitglied wurde in der Heimat geschnappt. Nach zwei Komplizen wird noch gefahndet. Bei den Coups der Bande entstand ein Schaden von einer Million Euro!