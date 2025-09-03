Bande stahl Baumaschinen um eine Million Euro

Im nördlichen Niederösterreich erbeutete eine Diebesbande Bagger, Traktoren, Rüttler und weitere Maschinen. Nach 18 Coups konnten mehrere Täter beim Abtransport von Beutestücken nach Polen geschnappt werden.
Schwere Beute hatte eine Diebesbande im Wald- und Weinvietrel im Visier. Seit März waren von Baustellen und Lagerplätzen immer wieder Traktoren, Bagger und andere Maschinen gestohlen worden. Die Täter demontierten die an den Fahrzeugen installierten GPS-Sender, dann verluden sie die Beute und transportierten sie nach Polen.
Tonnenschwere Beute
Bei 18 Coups in den Bezirken Zwettl, Horn, Waidhofen an der Thaya, Mistelbach, Gänserndorf, Krems und Hollabrunn wurden zwölf Bagger, acht Rüttler, sechs Dumper, sechs Traktoren, drei Asphaltschneider, zwei Kompaktlader und zwei Stromaggregate erbeutet. Auch zwei industrielle Teigverarbeitungsmaschinen fielen den Tätern in die Hände.
Auf der Flucht gefasst
Nach einem Baggerdiebstahl in Strögen, Bezirk Horn, war Schluss. Das Fluchtfahrzeug wurde in Tschechien gestoppt. Vier Polen konnten verhaftet werden. Ein weiteres Bandenmitglied wurde in der Heimat geschnappt. Nach zwei Komplizen wird noch gefahndet. Bei den Coups der Bande entstand ein Schaden von einer Million Euro!
