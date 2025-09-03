Yuki Tsunoda erlebt bei Red Bull eine schwierige Saison und steht immer stärker in der Kritik. Während Weltmeister Max Verstappen regelmäßig um Siege fährt, kommt der Japaner nicht aus seiner Krise heraus. Nun schießt auch ein Ex-Weltmeister scharf gegen den 25-Jährigen.
Seit seinem Aufstieg zu Red Bull fährt Tsunoda den Erwartungen hinterher. 205 Punkte hat Verstappen bereits gesammelt, Tsunoda steht bei nur zwölf. Der Weltmeister von 1997, Jacques Villeneuve, urteilte bei Sky: „Sie wissen längst, was er wert ist. Sie haben ihn seit fünf Jahren im Juniorprogramm und im Hauptteam. Sie wissen, dass er nicht gut genug ist. Er hat seinen Peak erreicht und er ist nur so weit gekommen, weil Honda ihn gestützt hat.“
Villeneuve weiter: „Tsunoda wird kein Fahrer, der das Team voranbringt. Er wird kein Fahrer, der Max Verstappen fordert. Was macht man also? Behält man jemanden, von dem man genau weiß, dass er bestenfalls ein paar Punkte einfährt, oder wagt man den Schritt mit einem Neuen?“
Honda-Aus verstärkt Zweifel
Viele Experten glauben, dass Tsunoda auch deshalb noch Teil des Teams ist, weil Honda als Motorenpartner eng mit Red Bull zusammenarbeitet und ihn als Aushängeschild sieht. Doch 2026 endet die Partnerschaft, Red Bull baut künftig Motoren in Kooperation mit Ford. Spätestens dann könnte für Tsunoda Schluss sein.
Red Bull bremst – noch
Teamchef Laurent Mekies bremst jedoch: „Es ist ein positiver Trend erkennbar. Spa war ein Fortschritt, Budapest ebenfalls, und hier nun wieder Punkte. Er muss diesen Weg fortsetzen, die Lücke zu Max verkleinern und Punkte sammeln. Das ist der Maßstab.“ In Zandvoort holte Tsunoda immerhin Platz neun.
Hadjar in Lauerstellung
Als möglicher Nachfolger steht mit Isack Hadjar bereits ein Youngster bereit. Der 20-jährige Franzose glänzte zuletzt beim Juniorteam Racing Bulls und feierte in den Niederlanden seinen ersten Podestplatz in der Formel 1.
Ob Tsunoda den Umschwung schafft oder bald ersetzt wird, dürfte in den kommenden Monaten eine der spannendsten Personalien im Red-Bull-Kosmos bleiben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.