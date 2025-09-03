Seit seinem Aufstieg zu Red Bull fährt Tsunoda den Erwartungen hinterher. 205 Punkte hat Verstappen bereits gesammelt, Tsunoda steht bei nur zwölf. Der Weltmeister von 1997, Jacques Villeneuve, urteilte bei Sky: „Sie wissen längst, was er wert ist. Sie haben ihn seit fünf Jahren im Juniorprogramm und im Hauptteam. Sie wissen, dass er nicht gut genug ist. Er hat seinen Peak erreicht und er ist nur so weit gekommen, weil Honda ihn gestützt hat.“