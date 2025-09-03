Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an RB-Star

„Sie wissen, dass er nicht gut genug ist“

Formel 1
03.09.2025 13:18
Yuki Tsunoda (li.) und Max Verstappen
Yuki Tsunoda (li.) und Max Verstappen(Bild: EPA/SEM VAN DER WAL)

Yuki Tsunoda erlebt bei Red Bull eine schwierige Saison und steht immer stärker in der Kritik. Während Weltmeister Max Verstappen regelmäßig um Siege fährt, kommt der Japaner nicht aus seiner Krise heraus. Nun schießt auch ein Ex-Weltmeister scharf gegen den 25-Jährigen.

0 Kommentare

Seit seinem Aufstieg zu Red Bull fährt Tsunoda den Erwartungen hinterher. 205 Punkte hat Verstappen bereits gesammelt, Tsunoda steht bei nur zwölf. Der Weltmeister von 1997, Jacques Villeneuve, urteilte bei Sky: „Sie wissen längst, was er wert ist. Sie haben ihn seit fünf Jahren im Juniorprogramm und im Hauptteam. Sie wissen, dass er nicht gut genug ist. Er hat seinen Peak erreicht und er ist nur so weit gekommen, weil Honda ihn gestützt hat.“

Villeneuve weiter: „Tsunoda wird kein Fahrer, der das Team voranbringt. Er wird kein Fahrer, der Max Verstappen fordert. Was macht man also? Behält man jemanden, von dem man genau weiß, dass er bestenfalls ein paar Punkte einfährt, oder wagt man den Schritt mit einem Neuen?“

Jacques Villeneuve
Jacques Villeneuve(Bild: EPA/SANDER KONING)

Honda-Aus verstärkt Zweifel
Viele Experten glauben, dass Tsunoda auch deshalb noch Teil des Teams ist, weil Honda als Motorenpartner eng mit Red Bull zusammenarbeitet und ihn als Aushängeschild sieht. Doch 2026 endet die Partnerschaft, Red Bull baut künftig Motoren in Kooperation mit Ford. Spätestens dann könnte für Tsunoda Schluss sein.

Lesen Sie auch:
Fahren Max Verstappen (li.) und Isack Hadjar (re.) bald schon gemeinsam bei Red Bull?
Formel-1-Sensation
Neuer Verstappen-Kollege? „Ich mag ihn nicht!“
01.09.2025
Kuriose Szene
Shootingstar passiert Hoppala bei erstem Podium
01.09.2025

Red Bull bremst – noch
Teamchef Laurent Mekies bremst jedoch: „Es ist ein positiver Trend erkennbar. Spa war ein Fortschritt, Budapest ebenfalls, und hier nun wieder Punkte. Er muss diesen Weg fortsetzen, die Lücke zu Max verkleinern und Punkte sammeln. Das ist der Maßstab.“ In Zandvoort holte Tsunoda immerhin Platz neun.

Hadjar in Lauerstellung
Als möglicher Nachfolger steht mit Isack Hadjar bereits ein Youngster bereit. Der 20-jährige Franzose glänzte zuletzt beim Juniorteam Racing Bulls und feierte in den Niederlanden seinen ersten Podestplatz in der Formel 1.

Ob Tsunoda den Umschwung schafft oder bald ersetzt wird, dürfte in den kommenden Monaten eine der spannendsten Personalien im Red-Bull-Kosmos bleiben.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.544 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
162.246 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
136.534 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2570 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1246 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1242 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf