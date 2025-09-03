Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen werden lauter

Droht der Formel 1 bald eine Revolution?

Formel 1
03.09.2025 13:19
Auch die Länge der Rennen könnte sich laut Stefano Domenicali bald ändern
Auch die Länge der Rennen könnte sich laut Stefano Domenicali bald ändern(Bild: GEPA)

Die Königsklasse des Motorsports könnte bald ein ganz anderes Gesicht bekommen. Formel 1-Boss Stefano Domenicali zeigt sich offen für radikale Ideen – von umgekehrten Startaufstellungen im Sprint bis hin zu kürzeren Rennen.

0 Kommentare

„Wir haben bereits darüber gesprochen, aber in den kommenden Monaten müssen wir den Mut aufbringen, diese Diskussion erneut anzustoßen, da mehrere Fahrer dies vorgeschlagen haben“, erklärt Domenicali.

Ursprünglich hatten sich die Piloten gegen Reverse-Grid-Rennen gewehrt - mittlerweile sei die Stimmung ins Positive gekippt. „Zunächst waren alle dagegen, beim letzten Treffen sagten viele: Warum versuchen wir es nicht einfach?“, so der Italiener.

In der Formel 2 und 3 wird das System seit Jahren praktiziert: Im Hauptrennen gilt die Qualifikation, im Sprint starten die Top Ten bzw. Top-Zwölf in umgekehrter Reihenfolge. In der Königsklasse blieb die Idee bislang am Widerstand der Teams hängen – allen voran Mercedes.

„Wir sind Unterhaltung, aber in dem Moment, in dem wir in Show und Hollywood abrutschen, verliert man als Sport Glaubwürdigkeit“, wetterte Toto Wolff schon vor Jahren gegen die Idee „Reverse Grid.“

Sprints auf dem Vormarsch
Seit 2021 sorgt das Sprint-Format für Diskussionen, doch auch hier hat sich viel verändert. „Am Anfang waren 18 Fahrer gegen den Sprint und nur zwei dafür – heute ist es genau umgekehrt“, versichert Domenicali. Selbst Max Verstappen, der als Kritiker gilt, beginne inzwischen, Sinn darin zu sehen.

Auch die Fans hätten „genug vom Freien Training“ - viele fordern laut dem F1-Boss, dass Fahrer öfter direkt um Positionen kämpfen. Ob mehr Sprints oder sogar ein einheitliches Wochenend-Format die Zukunft sind, will die Formel 1 nun prüfen.

Formel 1-Boss Stefano Domenicali.
Formel 1-Boss Stefano Domenicali.(Bild: GEPA)

Rennen zu lange?
Neben neuen Formaten stellt Domenicali auch die Dauer der Grands Prix infrage. „Es stellt sich die Frage nach der Länge der Rennen, die für ein jüngeres Publikum möglicherweise zu lang sind“, meint er.

Zusammenfassungen würden bei Fans stark nachgefragt – ganze 90 Minuten oder mehr seien nicht für alle attraktiv. Noch sind im Reglement mindestens 305 Kilometer vorgeschrieben – mit Ausnahme von Monaco. Doch Domenicali deutet an: Auch hier könnte sich in Zukunft etwas ändern.

Porträt von Ann Sophie Walten
Ann Sophie Walten
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Formel 1
Motorsport
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
„Wir haben gehofft, dass ihr nicht zur EU geht“
233.544 mal gelesen
Das markante Grenzgebäude am Walserberg in Salzburg ist seit 2003 Geschichte.
Adabei Österreich
Alles aus! Naschenweng und Gabalier sind getrennt
162.246 mal gelesen
In Mörbisch traten Toni Gabalier und Melissa Naschenweng 2023 zum ersten Mal öffentlich ...
Kärnten
ÖVP-Urgestein nach Unfall in Kärnten verstorben
136.534 mal gelesen
ÖVP-Urgestein Heinrich Neisser wurde im Wrack eingeklemmt.
Kolumnen
Eine für Pensionisten schockierende Zahl
2570 mal kommentiert
Stocker will sparen – unter anderem bei den Pensionserhöhungen.
Innenpolitik
Kopftuch-Verbot mit Strafen über 1000 Euro geplant
1246 mal kommentiert
Das Kopftuch-Verbot für Mädchen unter 14 soll nun endlich umgesetzt werden. 
Innenpolitik
Große Seniorenverbände stellen sich gegen Kanzler
1242 mal kommentiert
Für viele Senioren Realität: Rabattmarken entscheiden, ob frische Erdbeeren auf den Tisch ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf