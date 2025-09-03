Droht der Formel 1 bald eine Revolution?

Sprints auf dem Vormarsch

Seit 2021 sorgt das Sprint-Format für Diskussionen, doch auch hier hat sich viel verändert. „Am Anfang waren 18 Fahrer gegen den Sprint und nur zwei dafür – heute ist es genau umgekehrt“, versichert Domenicali. Selbst Max Verstappen, der als Kritiker gilt, beginne inzwischen, Sinn darin zu sehen.