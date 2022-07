Rauchschwaden ziehen mittlerweile bis ins Kanaltal

In Sistiana bei Monfalcone war der Brandherd nur 1,5 km entfernt, den ganzen Tag flogen im Minutentakt die Löschflugzeuge. Seit Sonntag sind in der Region nun schon 350 ha Wald verbrannt. Die Autobahn rund um Triest wurde geschlossen und das dortige Spital evakuiert. In den Hotels fielen zum Teil alle Lifte aus, denn das Brandgebiet ist voll mit Stromleitungen. „Krone“-Redakteur Christian Tragner war selbst auf Urlaub in der Gegend: „Ich bin in der Nacht über Laibach entkommen. Aus ganz Slowenien rollten zur Hilfe Feuerwehrwägen an. Bei den vielen evakuierten Personen herrscht Unsicherheit und Verzweiflung.“