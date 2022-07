Weiz setzt zur Verbesserung des Klimas auf Drohnen

Anpassung an den Klimawandel

„Mit diesem Verfahren eröffnen wir uns gänzlich neue Möglichkeiten für eine effiziente und effektive Anpassung an den Klimawandel. Zeitgleich holen wir es erstmalig in den ländlichen Raum und nehmen damit österreichweit eine Vorreiterrolle ein“, verkündete der Manager der Energieregion Weiz-Gleisdorf, Christian Hütter.