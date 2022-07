Russland kündigt Kartellstrafe gegen Apple an

Geldstrafe für Google wegen „Fake News“

Zuletzt waren bereits mehrere Tech-Konzerne ins Visier der russischen Behörden geraten, darunter schon einmal Apple sowie Zoom und erst am Montag Google. Der Internetgigant muss in Russland eine Strafe für die Verbreitung von angeblichen Falschinformationen über die russische Invasion in der Ukraine bezahlen.