„Populistischer Unsinn statt Wirtschaftsförderung“

Damit hat es sich aber noch nicht, ganz im Gegenteil. Denn natürlich gibt es auch Bewohner und Geschäftstreibende - immerhin 400 an der Zahl - , die nach wie in die Innenstadt fahren dürfen, ja müssen. Laut Straßenverkehrsordnung bedarf es dafür einer Einzelgenehmigung - und für diese fällt pro Nase eine Verwaltungsabgabe von 301 Euro an, zudem gilt sie für nur zwei Jahre.