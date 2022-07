Flüchtiger (20) besaß Drogen und verbotene Waffen

Zunächst entwischt war der einer Zivilstreife am Samstagabend ein bis dahin unbekannter Motorradlenker in Kematen in Tirol. Wenige Tage später wurde das Motorrad in einer Tiefgarage in Fulpmes gefunden. Die Spur führte zu einem 20-jährigen Einheimischen. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten schließlich Drogen und Waffen.