„Wenn niemand klagt, gibt es nie ein Urteil“

Eine Linzerin will sich mit dem erhöhten Strompreis nicht so einfach abfinden. Vor allem. weil sie laut Vertrag nur Strom aus Wasserkraft bezieht. Die „Krone“ berichtete über ihre Klage gegen den Verbund. Auf krone.at gaben viele User der Frau recht. Doch stellten auch viele die Frage, ob ein Einzelner gegen die mächtige Verbund AG etwas ausrichten könne. Und ob ein Bezirksgericht in Österreich eine Entscheidung herbeiführen könne.