Trockenheit lässt Stromproduktion sinken

„Unterdurchschnittlich, aber innerhalb der Schwankungsbreite“

Die Stromerzeugung sei derzeit „unterdurchschnittlich, liegt aber innerhalb der langjährigen Schwankungsbreite“, sagte der Verbund. Wetterbedingte Erzeugungsschwankungen würden bei Strom aus Wasserkraft zum üblichen Geschäft gehören. Der Verbund betreibt unter anderem am Inn und an der Donau Wasserkraftwerke, gemeinsam mit jenen in Bayern beträgt die Gesamtleistung rund 8400 Megawatt.