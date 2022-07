Die Erbse ist die „Kulturpflanze des Jahres“

Geerntet wird die Erbse einerseits physiologisch unreif - als schmackhaftes Gemüse. Als reife Frucht haben Erbsen hohen Gehalt an wertvollen Proteinen und Stärke, teilte Hans-Peter Kaul vom Department für Nutzpflanzenwissenschaften der Universität für Bodenkultur (Boku) Wien mit, der auch Präsident der Gesellschaft ist. Dass just im Mendeljahr - der am 20. Juli vor 200 Jahren geborene Gregor Mendel hat nach Kreuzungsversuchen mit Erbsenpflanzen die grundlegenden Vererbungsregeln entdeckt - die Erbse ausgewählt wurde, sei Zufall, sagte Kaul.