Bregenz mauserte sich zu einem der Topfavoriten

Viele von ihnen werden in der Liga auf der Bank Platz nehmen müssen, dieser Gefahr ist sich Ellensohn bewusst. „Aber trotzdem wird immer die beste Mannschaft spielen, ich werde nicht rotieren“, erklärt er, „entscheidend wird sein, wie wir als Gruppe zusammenwachsen. Unsere Spieler wollen etwas erreichen, sie wollen in höheren Ligen spielen. Das ist ein starker Antrieb.“ Wann die Bregenzer aufsteigen wollen, beziehungsweise werden, das kann Ellensohn aber nicht beantworten. „Der Verein geht sein eigenes Tempo. Wenn der Zeitpunkt stimmt, wird es passieren.“ Die Vorarbeit für höhere Aufgaben, zumindest der sportliche Teil, wurde jedenfalls von den Verantwortlichen geleistet - diese Mannschaft muss zu den Favoriten in der starken Eliteliga gehören.