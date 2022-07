Sozialbetrug: Von toten Müttern und Ferienhäusern

Schwerpunktaktion gegen Lohndumping in Tirol

Finanz- und Fremdenpolizei gehen in Tirol derzeit übrigens auch verstärkt gegen Schwarzarbeit bzw. Lohndumping vor. „Aufgrund des Arbeitskräftemangels greifen immer mehr Betriebe auf Arbeitskräfte zurück, die von ausländischen Unternehmen nach Österreich entsendet werden“, so Finanzminister Brunner. Wie die Kontrollen jedoch zeigen, erfüllen diese Unternehmen nicht die gesetzlichen Vorgaben - was wiederum für die heimischen Betriebe hohe Strafzahlungen bedeutet.