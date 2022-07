Taskforce deckte Sozialbetrug von 60 Mio. Euro auf

Lieferdienste „genau im Auge“

Es seien vor allem Bereiche, die viel minderqualifiziertes Personal beschäftigen und besonders unter Preisdruck stehen, die Betrugsvarianten in Anspruch nehmen, erklärte der Leiter der Finanzpolizei, Wilfried Lehner. Dabei gebe es eine typische Häufung am Bau und im Baunebengewerbe sowie bei Leihfirmen. Hier seien alle Bereiche betroffen, die Leiharbeiter beschäftigen - bis hinein in die Industrie. Auch Lieferdienste oder Paketzusteller, die über diverse Online-Plattformen aktiv seien, habe man „genau im Auge“.