Stadt bremst bei Vorfahrt fürs Rad

Ab Oktober hätte sich für die immer mehr werdenden Radfahrer in der Stadt einiges ändern bzw. sie auf die „Überholspur“ bringen sollen.. Dann tritt nämlich die umstrittene Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Kraft. Geradeaus fahren oder rechts abbiegen bei einer roten Ampel soll dann ganz legal erlaubt sein. In Wien kommen freilich nur sehr wenige Kreuzungen in Frage, wie es jetzt von der Verkehrsbörde MA 46 sehr zurückhaltend heißt. Zu früh gefreut, also?