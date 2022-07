Langes Gras und einen wiedererstarkten Atdhe Nuhiu

Schon ab heute ist das Cupspiel wieder Geschichte. Der Fokus gilt nun ganz dem Liga-Auftakt, den die Altacher am Sonntag in Hartberg bestreiten. Mit den Oststeirern gibt es noch eine offene Rechnung. Denn in der Qualifikationsrunde unterlag man der Elf von Ex-Altach-Trainer Klaus Schmidt mit 0:4 und schien dem sicheren Abstieg entgegenzusteuern. Weil die Rheindörfler aber in den letzten drei Runden sieben Punkte holten, gibt es die Chance auf Revanche. Der Unterschied zum Cupspiel: Zu Hartberg fliegen die Altacher, nach Wien fuhr man mit dem Bus.