Puccinis Musik und die Sprengung des Rahmens

Was bedeutet Oper im Kern?

Gut gemacht ist sie eine unvergleichliche Möglichkeit, gemeinsam mit vielen anderen Menschen etwas zu erleben, was auf einer Bühne genau in diesem Moment passiert. Und das in einer kaum zu überbietenden Gesamtheit: Musik, Theater, das gestalterische Element, und all das live. Wir kennen die Weiterentwicklung, das Kino. Auch Kino ist große Emotion. Aber direkt mit den Figuren in Verbindung zu treten, das kann nur Theater. In der Oper kommt der Gesang hinzu und mit ihm die Emotion. Da lassen uns die Figuren ganz nah an sich heran.