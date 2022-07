Maxi(maler) Fahrspaß mit 1,2 Pferdestärken

Revival eines Kultgefährts

Seit einigen Jahren erlebt der Typ allerdings ein Revival und ist vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt. 2012 gründeten Puch-Fans in Schützen am Gebirge sogar einen eigenen Puch-Maxi-Klub. Das Durchschnittsalter der 36 aktiven Mitglieder, darunter sieben Frauen, liegt bei etwas mehr als 20 Jahren. Obmann Florian Zuchtriegl ist selbst gerade einmal 18. Doch was macht die Faszination Maxi eigentlich aus, und warum begeistern sich Menschen, die noch nicht einmal geboren waren, als das letzte Exemplar vom Band rollte, gerade für dieses Mofa?