Für jeden ein eigenes Stückchen Garten zum Mieten

Deshalb kam man seitens der Gemeinde auf die Idee Gärten an die Bewohner zu vermieten. Ein Grundstück war schnell gefunden, der Verein „Gesundes Dorf Kittsee“ übernahm die Patronanz über das Projekt und schon konnte es losgehen. In der ersten Saison stehen 80 Parzellen zu je 20 Quadratmetern zur Verfügung. Genug Platz also für Paprika, Zucchini, Kartoffel, Paradeiser und Co. Pro Quadratmeter kostet das Feld einen Euro. Sprich: eine Parzelle kommt auf 20 Euro – und das für die ganze Saison, die von Mai bis September gerechnet wird.