Historischer Tag in der neuen Klinik Oberwart

Punktlandung beim Umzug

Beim Umzug selbst, in den Klinikleitung, Umzugs-Planungsteam des Direktionsbereichs Projektmanagements, Betriebsorganisation, Landessicherheitszentrale und das Rote Kreuz involviert waren, legte man eine Punktlandung hin. „Die Zielzahl der zu siedelnden Personen konnte wie geplant erreicht werden – dank der großartigen Unterstützung der Partnerkliniken Güssing, Oberpullendorf und Kittsee, des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, der Krankenanstalten in der angrenzenden Steiermark, des Roten Kreuzes und der Landessicherheitszentrale, und – nicht zuletzt – dank der professionellen Planung der Kollegen in der Klinik Oberwart unter der Einsatzleitung von Primarius Herbert Gruber und Pflegedirektor Andreas Schmidt“, heißt es von Franz Öller, Kaufmännischer Direktor der Gesundheit Burgenland. Es waren in diesen Schlüsselbereichen jeweils zwei Teams im Einsatz – eines im Neubau, eines im Altbau. So sei die Versorgung durch den Gesundheitsstandort Oberwart nahtlos aufrecht geblieben, bedankt sich Öller.