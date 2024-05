Kaderplanung liegt derzeit noch auf Eis

Acht Punkte Vorsprung auf den Drittvorletzten Mauerwerk bei noch vier ausstehenden Partien. Realistisch betrachtet hat Oberwart den Ostliga-Klassenherhalt eingetütet. Rechnerisch bleibt dieser aber noch offen. Weshalb die tabellarische Unsicherheit auch in Sachen Kader in die Planungssuppe spuckt. „Der ein oder andere Spieler hält sich bedeckt. Es ist aber auch logisch, wenn die Liga, in der wir spielen werden, noch nicht fix ist“, sagt der Sportliche Leiter Peter Lehner.

Punktuelle Verstärkungen

Fakt ist aber, dass das Team weitgehend gehalten werden soll. „Es wird auch die ein oder andere Verstärkung geben. Punktuell, um auch in der Breite noch mehr Qualität zu haben.“ Nachsatz: „Zunächst gilt der volle Fokus aber dem Klassenerhalt.