Landesimmobilien GmbH baut weiter kräftig aus

Verwaltung umstrukturiert

Das nächste große Vorhaben ist die Errichtung vieler Pflegestützpunkte. „Seit 2019 wird die LIB-Gruppe rundum erneuert. Sie ist ein wichtiger Player in der Baubranche“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. „Die Landesimmobilien wurden in fünf Jahren von einer reinen Liegenschaftsverwaltung zu einem modernen Immobilienentwickler umstrukturiert. Das Unternehmen ist breit aufgestellt, Ceramico-Bildungscampus in Stoob und das Seemanagement inbegriffen“, fügt Landesrat Heinrich Dorner hinzu.