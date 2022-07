Schweiz profitiert von Klimakrise: Sie wird größer

Bilateraler Streit um Schutzhütte in den Alpen

Durch die schmelzenden Gletscher verschiebt sich nämlich auch die Landesgrenze zu Italien - zugunsten der Schweiz. Obwohl niemand in dem betroffenen, hochalpinen Gebiet lebt, führt dies zu Grenzstreitigkeiten: Denn eine vormals italienische Berghütte liegt durch die Veränderungen im Gelände eigentlich in der Schweiz. Deshalb ist um die Hütte am Testa Grigia in den Walliser Alpen ein bilateraler Streit entbrannt - auch nach fast zwei Jahren ist keine Einigung in Sicht.