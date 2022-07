Das Vorarlberger Exportwunder

Unterm Strich betrug der Handelsbilanzüberschuss geradezu aberwitzige 3,3 Milliarden Euro - es gibt nicht viele vergleichbare Regionen in Europa, die das toppen. Pikantes Detail: Den eklatantesten Handelsbilanzüberschuss konnte Vorarlberg mit 560 Millionen Euro mit den Vereinigten Staaten erzielen - es ist also nur gut, dass dort ein gewisser Donald Trump nicht mehr Präsident ist. Auch wenn Produkte aus dem Ländle in der ganzen Welt gefragt sind, so gehen nach wie vor über 60 Prozent der Ausfuhren in andere EU-Staaten - Vorarlberg profitiert nach wie vor extrem vom gemeinsamen Wirtschaftsraum, selbst wenn das notorischer EU-Kritiker nicht immer wahrhaben wollen. Wichtigster Handelspartner ist und bleibt mit großem Abstand Deutschland.