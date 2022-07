Falsche Holzhändler kassieren bei Hausbesitzern ab

Preise steigen

Faktum ist, dass die Nachfrage nach Heizmaterial wie Holz und Pellets explodiert. Die Unsicherheit bei Konsumenten treibt die Preise in die Höhe. Nun warnen Verbraucherschutzportale vor dubiosen Brennholz-Shops im Internet. So wie in vielen anderen Fällen wäre ein Hausbesitzer aus dem Bezirk Güssing den Betrügern fast in die Falle getappt.