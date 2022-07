Gruselige Situation: Wanderin traf auf Braunbären

Die Italienerin war allein am Karnischen Höhenweg unterwegs und hat im Schutzhaus Oisternig bei Hüttenwirtin Natascha Errath übernachtet. „Als sie am nächsten Tag weiter wanderte, stand sie in der Nähe der Hütten bei der Almkapelle Maria Schnee um 7 Uhr früh dem Bären mit nur wenigen Metern Abstand gegenüber“, schildert der bekannte Feistritzer Noriker-Pferdezüchter Werner Godec der „Krone“. Der Bär reagierte glücklicherweise ruhig, ließ sich sogar von der Wanderin mit dem Smartphone fotografieren, bevor er weiterzog. Ein spektakuläres Erlebnis!