Wildkamera fotografierte Bär bei Völkermarkt

Exakt um 4.25 Uhr am Dienstag schoss die Wildkamera von Helmut Furian das sensationelle Foto. Die Aufnahme entstand gut einen Kilometer von der Bezirkshauptstadt Völkermarkt entfernt, in der Gemeindejagd St. Peter. „Es ist schon etwas sehr Außergewöhnliches. Die letzte Sichtung eines Bären in diesem Gebiet war vor rund 30 Jahren“, zeigt sich Helmut Furian sichtlich erfreut.