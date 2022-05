Bär in Kärnten nahe Wanderweg gefilmt!

„Die Wildkamera haben wir in unserem Jagdrevier für die Wildschweine aufgestellt“, erzählt Karl Schmied, Hegeringleiter und Obmann vom Revier Maigern (St. Georgen am Längsee). Freitagabend machten sein Sohn Thomas und er dann große Augen. Ein Bär - und das in Mittelkärnten - nahe der Burg Hochosterwitz! „Das habe ich noch nie erlebt, einen Bären in unserem Jagdrevier. Das ist ungewöhnlich.“ Die Gegend ist ein beliebter Wanderort.