Lego legt Geschäft in Russland komplett still

Der dänische Spielwarenkonzern Lego stellt seinen kommerziellen Betrieb in Russland ein. Dies habe die Lego-Gruppe angesichts der anhaltenden erheblichen Störungen im Betriebsumfeld entschieden, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Damit wird auch die Partnerschaft mit der Betreibergesellschaft Inventive Retail Group (IRG) beendet, die die 81 russischen Filialen unter dem Lego-Markennamen besitzt und betreibt. Die meisten Mitarbeiter in Moskau werden gekündigt.