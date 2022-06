Putin: Russland trotz Sanktionen auf Erfolgskurs

Wegen eines Hacker-Angriffs verzögert, will der russische Präsident am Freitagnachmittag dort in einer Rede erklären, wie es angesichts der Sanktionen, die der Westen wegen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine verhängt hat, weitergehen soll. „Das Jubiläumstreffen läuft in einer nicht einfachen Zeit für die Weltgemeinschaft“, meinte Putin im Grußwort. Der Westen sieht den 69-Jährigen verantwortlich für zahlreiche Krisen sowie die hohen Preise für Energie und Lebensmittel.