Schwerer Sturz wegen ausgeklappten Seitenständers

Ein 57-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Steyr-Land fuhr am Dienstag gegen 11.50 Uhr sein Bike auf der B 115 aus Richtung Ternberg kommend in Fahrtrichtung Losenstein. In einer leichten Linkskurve, im Freilandgebiet, kam der Lenker zu Sturz, da er laut eigenen Angaben vergessen hatte, den Seitenständer einzuklappen.