Kein Wolfurt-Sisteract für Hinteregger-Schwestern

Mit ihrem sensationellen Viertelfinaleinzug bei der Wolfurttrophy 2021 sorgten die Lokalmatadorinnen Lina und Sarah Hinteregger für Furore. Ein Kunststück, das die Schwestern diesen August nur zu gerne wiederholt hätten. Doch daraus wird fix nichts. „Lina hat sich in der Halle bei einem Nationalteam-Training an der Schulter verletzt“, verrät Sarah, die seit Herbst in Innsbruck lebt und studiert. Eine eingerissene Sehne sowie Flüssigkeit im Gelenk machen es für die 17-jährigen VC Kanti Schaffhausen-Legionärin in diesem Sommer unmöglich, mit ihrer Schwester in die „Sandkiste“ zu steigen.