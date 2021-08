Hinteregger-Sisters erfüllen sich Kindheitstraum

Wenn die Schwestern Lina und Sarah Hinteregger heute um 8.30 Uhr bei der „Wolfurttrophy“ im Pool A gegen Martina Guggi (K) und Michaela Hollaus (T) in den Sand steigen, ist das ein ganz spezieller Moment. „Wir waren schon von klein auf immer als Zuschauer dabei“, erzählen die beiden Wolfurterinnen. „Dass wir hier jetzt gemeinsam spielen können, ist schon etwas ganz Besonderes.“ Während die 18-jährige Sarah bereits letztes Jahr an der Seite von Ariola Qehaja „Trophy“-Luft schnuppern durfte, ist es für die 16-jährige Lina die Premiere beim Heimturnier. „Damit geht auf jeden Fall einer meiner Kindheitsträume in Erfüllung.“