Hinteregger-Schwestern stürmen ins Viertelfinale

In ihrer ersten Partien im Pool C schlugen die an Nummer drei gesetzten Schwestern die Tirolerinnen Ebner/Oberhofer (T) in drei Sätzen mit 21:12, 19:21, 15:13. „Wir mussten zuerst in das Spiel reinfinden und haben es uns teilweise selbst ein wenig schwer gemacht“ analysierte Sarah den Auftakterfolg.