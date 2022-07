Baujuwel, technisches Museum und Stromlieferant

Der liebliche Bau an der Gurk mit seinen großen Fenstern erinnert eher an ein Nebengebäude einer Kuranstalt aus der Zeit des alten Kaisers als an ein Kraftwerk: Im zarten Schönbrunnergelb präsentiert sich heute noch, 120 Jahre nach seiner Fertigstellung, das Kraftwerk Rain bei Poggersdorf. Der private Haushalt von Bürgermeister Julius Christoph Neuner in Klagenfurt ist als einer der ersten Abnehmer des Stromes aus dem Werk dokumentiert.