„Glasner auf einer Stufe mit Klopp und Guardiola!“

Was kann Glasner noch erreichen?

Das, was er will! Der Europa-League-Sieg war kein Zufall. Ich weiß zwar nicht, ob er bis 60 Trainer sein will. Aber ihm stehen alle Türen offen. Ich weiß, dass er schon nach England wechseln hätte können - in die beste Liga der Welt. Für mich gehört er auch zu den besten Trainern.